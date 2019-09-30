ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» НАРАСТИЛО ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ТЕХНИКИ В КАЗАХСТАН
16:30 30.09.2019

Развитие сотрудничества и кооперации с ОАО «Гомсельмаш» обсуждалось 27 сентября на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с руководством казахстанской компании АО «Агромашхолдинг KZ».

А. Турчин отметил, что в ближайшее время предстоят два важных события: визит президента Беларуси в Казахстан и заседание белорусско-казахстанской межправкомиссии. В связи с этим нужно обсудить ряд вопросов.

«В текущем году мы нарастили объемы поставок техники «Гомсельмаша» в Казахстан. Хотелось бы обсудить, как будем выстраивать сотрудничество в последующие годы, а также рассмотреть вопрос более углубленной кооперации», - сказал первый заместитель премьер-министра.

«Мы действительно качественно продвинулись за этот год. Уже видим, что в перспективе темп роста - 149%. У нас в этом году появилось 11 механизмов финансирования», - подчеркнул председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр», акционер АО «Агромашхолдинг KZ» Андрей Лаврентьев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, с целью развития промышленной кооперации в 2007 году в Казахстане было создано совместное сборочное производство техники ОАО «Гомсельмаш». С казахстанской стороны партнером выступил официальный дилер «Гомсельмаша» - АО «Агромашхолдинг KZ».

«Гомсельмаш» и «Агромашхолдинг KZ» осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под торговой маркой Essil.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2019
валюта курс
EUR 2.2694
USD 2.0762
RUB 3.2112
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2694 +0.0043
USD 2.0762 +0.0019
RUB 3.2112 -0.011
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2650 2.2700
USD 2.0740 2.0770
RUB 3.2000 3.2120
подробнее

Конвертация в банках
на 30.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0910 1.0950
EUR/RUB 70.5000 70.9500
USD/RUB 64.7000 64.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте