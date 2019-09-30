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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» НАРАСТИЛО ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ТЕХНИКИ В КАЗАХСТАН
16:30 30.09.2019
Развитие сотрудничества и кооперации с ОАО «Гомсельмаш» обсуждалось 27 сентября на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с руководством казахстанской компании АО «Агромашхолдинг KZ».
А. Турчин отметил, что в ближайшее время предстоят два важных события: визит президента Беларуси в Казахстан и заседание белорусско-казахстанской межправкомиссии. В связи с этим нужно обсудить ряд вопросов.
«В текущем году мы нарастили объемы поставок техники «Гомсельмаша» в Казахстан. Хотелось бы обсудить, как будем выстраивать сотрудничество в последующие годы, а также рассмотреть вопрос более углубленной кооперации», - сказал первый заместитель премьер-министра.
«Мы действительно качественно продвинулись за этот год. Уже видим, что в перспективе темп роста - 149%. У нас в этом году появилось 11 механизмов финансирования», - подчеркнул председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр», акционер АО «Агромашхолдинг KZ» Андрей Лаврентьев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, с целью развития промышленной кооперации в 2007 году в Казахстане было создано совместное сборочное производство техники ОАО «Гомсельмаш». С казахстанской стороны партнером выступил официальный дилер «Гомсельмаша» - АО «Агромашхолдинг KZ».
«Гомсельмаш» и «Агромашхолдинг KZ» осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под торговой маркой Essil.
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