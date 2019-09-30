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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГК БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЛАТВИИ, СЛОВАКИИ И ПОЛЬШИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
16:12 30.09.2019

Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов обсудил с руководителями высших органов финансового контроля Латвии, Словакии и Польши перспективные направления сотрудничества. Двусторонние встречи состоялись в рамках XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля (аудита) (ИНТОСАИ), который прошел 23-28 сентября в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, Л. Анфимов провел переговоры с государственным контролером Латвии Элитой Круминей, председателем Высшего контрольного управления Словакии Каролом Митриком и председателем Верховной контрольной палаты Польши Марианом Банашем. Обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области финансового контроля, в том числе проведение параллельных контрольных мероприятий.

В конгрессе ИНТОСАИ участвуют главы высших органов аудита, руководители международного аудиторского и экспертного сообщества, представители бизнеса и гражданского общества – более 600 участников из 169 стран. Московский конгресс посвящен двум темам: роли высших органов аудита в обеспечении эффективного достижения национальных приоритетов и целей, а также развитию и использованию информационных технологий в государственном управлении.

Участие в таких форумах, как конгресс ИНТОСАИ, предоставляет возможность изучать, анализировать и внедрять в свою деятельность передовой международный опыт в области аудита. Следует отметить, что Комитет госконтроля Беларуси не только берет на вооружение опыт зарубежных коллег, но и делится с ними своими наработками, а также выступает организатором дискуссионных площадок международного уровня.

Так, в Минске в конце марта – начале апреля 2020 года состоится заседание Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым национальным показателям (КНП), членами которой являются 25 стран мира. Комитет госконтроля выступает организатором этого форума.
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