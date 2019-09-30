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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ В ОКТЯБРЕ ЗАПУСКАЮТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕХОДУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕТСЕРТИФИКАЦИЮ
15:28 30.09.2019

Беларусь и Россия в октябре запускают пилотный проект по взаимному поэтапному переходу на электронную ветеринарную сертификацию при перемещении животноводческой продукции.

Как сообщает сайт Россельхознадзора, 16 сентября Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси провели переговоры по вопросам интеграции информационных систем.

По результатам переговоров принято решение о запуске пилотного проекта по взаимному поэтапному прекращению выдачи ветеринарных сопроводительных документов с использованием бланков с особой степенью защиты.

Пилотным проектом предусмотрено, что с 10.10.2019 перемещение подконтрольной продукции – свинины, а с 01.12.2019 готовой мясной продукции из свинины, говядины и птицы, между Беларусью и Россией будет осуществляться в сопровождении эВСД с дополнительной выдачей ветеринарных сертификатов, оформленных на обычной бумаге, содержащей QR-код, без использования бланков с особой степенью защиты.

Во избежание затруднений в оформлении эВСД Россельхознадзором подготовлена Инструкция о порядке оформления эВСД в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС».

При этом разработка технологических документов по реализации мероприятий по обеспечению обмена ветеринарными сопроводительными документами в рамках Евразийского экономического союза должна была быть проведена еще в III квартале 2015 года (решение Коллегии Евразийской экономической комиссии №29 от 14.04.2015 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.08.2014 №132»).

Не дождавшись практических мер перехода на электронную сертификацию при взаимной торговле в рамках ЕАЭС, Россия и Беларусь в двухстороннем формате приступили к интеграции информационных систем в области ветеринарии.

Переход на электронную ветеринарную сертификацию при взаимной торговле между Россией и Беларусью позволит хозяйствующим субъектам стран сократить финансовые затраты, связанные с оплатой бланков ветеринарных сертификатов и обеспечит прослеживаемость продукции «от поля до прилавка».
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