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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И СЕРБИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
14:29 30.09.2019

В рамках визита сербской делегации во главе с помощником министра обороны по материальным ресурсам Ненандом Милорадовичем в Беларусь 25 сентября прошло второе заседание совместной Белорусско-сербской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, стороны отметили высокий уровень достигнутого взаимодействия и подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между Беларусью и Сербией.

Стороны также обсудили результаты выполнения договоренностей, достигнутых в ходе проведения первого заседания Комиссии, определили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, в том числе участие в реализации совместных проектов, которые нашли отражение в итоговом протоколе заседания Комиссии. Его подписали руководители белорусской и сербской частей – первый заместитель председателя Госкомвоенпрома Игорь Демиденко и помощник министра обороны Сербии по материальным ресурсам Ненанд Милорадович соответственно.

Кроме того, члены сербской делегации ознакомились с производственной базой ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», возможностями предприятия в области модернизации и ремонта авиационной техники, в том числе с ходом ремонта и модернизации самолетов МиГ-29, принадлежащих военно-воздушным силам Сербии, а также с потенциалом организаций оборонного сектора экономики на выставке современных и перспективных образцов вооружения и военной техники белорусского производства.
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