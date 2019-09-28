Первый заместитель министра юстиции Беларуси Сергей Задиран 25 сентября выступил в Шанхае (Китай) на Международном форуме по правовым услугам на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, в своем докладе С. Задиран представил белорусский опыт регулирования и основные тенденции развития законодательства в сферах адвокатуры, юридических услуг, риэлтерских услуг, нотариата и медиации. Первый заместитель министра отметил, что белорусская сторона проводит политику, направленную на создание благоприятных условий для работы инвесторов в Беларуси, на развитие международного сотрудничества и формирование комплексной договорно-правовой базы, связанной с обеспечением коммерческих интересов. Как свидетельство приверженности Беларуси развитию правил международной торговли С. Задиран назвал подписание нашим государством Сингапурской конвенции по медиации, важность заключения которой была также подтверждена и другими участниками форума.

Форум проводится в целях углубления сотрудничества в правовой сфере на пространстве ШОС, в том числе для более эффективного обеспечения интересов субъектов хозяйствования государств, участвующих в ШОС.

Форум собрал более 300 экспертов, среди которых адвокаты, юристы, медиаторы, представители научного сообщества, а также бизнеса. В его работе приняли участие представители руководства министерств юстиции государств-членов ШОС, государств наблюдателей и партнеров ШОС.