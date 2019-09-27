Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко представит Беларусь на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое состоится 30 сентября в Ереване (Армения).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к обсуждению запланировано 17 вопросов из сфер внешнеторговой, финансовой политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики.

Члены Совета комиссии встретятся накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на 1 октября. Стороны обсудят вопросы, в том числе планируемые к рассмотрению главами государств, а также одобрят повестку заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 25 октября 2019 г. в Москве (Россия), рассмотрят ход выполнения нормативных актов ЕАЭС.

В числе наиболее важных – вопросы о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств – членов ЕАЭС, ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу.