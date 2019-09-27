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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕТРИШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК В ЕРЕВАНЕ
12:51 30.09.2019
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко представит Беларусь на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое состоится 30 сентября в Ереване (Армения).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к обсуждению запланировано 17 вопросов из сфер внешнеторговой, финансовой политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики.
Члены Совета комиссии встретятся накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на 1 октября. Стороны обсудят вопросы, в том числе планируемые к рассмотрению главами государств, а также одобрят повестку заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 25 октября 2019 г. в Москве (Россия), рассмотрят ход выполнения нормативных актов ЕАЭС.
В числе наиболее важных – вопросы о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств – членов ЕАЭС, ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу.
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