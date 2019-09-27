|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 30 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ СОВЕРШИТ РАБОЧИЙ ВИЗИТ В АРМЕНИЮ
10:48 30.09.2019
Александр Лукашенко 30 сентября – 1 октября совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. Повестка дня заседания включает около полутора десятков вопросов. Лидеры стран – участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.
А. Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.09.2019
Курсы в банках
на 30.09.2019
Конвертация в банках
на 30.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте