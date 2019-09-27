Александр Лукашенко 30 сентября – 1 октября совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. Повестка дня заседания включает около полутора десятков вопросов. Лидеры стран – участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.

А. Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.