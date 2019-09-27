ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ DUST CONTROL SYSTEM OY РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В СЭЗ «МИНСК»
09:53 30.09.2019

Финская компания Dust Control System Oy рассматривает возможность открытия производства металлоконструкций для нужд промышленной вентиляции в СЭЗ «Минск». Об этом шла речь на переговорах 26 сентября в рамках визита посла Беларуси в Финляндии Алексея Самосуева, главы администрации СЭЗ «Минск» Дмитрия Рудченко и заместителя главы администрации по инвестиционной и правовой деятельности Петра Филиповича в Коуволу (Финляндия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Финляндии, стороны договорились продолжить переговоры в ходе ответного визита заинтересованных финских компаний в Беларусь в октябре.

По итогам проведенных встреч и переговоров руководством СЭЗ «Минск» подписаны протоколы о намерениях с компанией по развитию бизнеса Kouvola Innovation Oy и компанией Karjalan Asiamiestoimisto Consulting Ltd о всестороннем содействии в разработке совместных проектов и создании и функционировании производств в Беларуси.

В рамках поездки в г.Коувола белорусские представители также приняли участие в Железнодорожном форуме по контейнерным перевозкам между Северной Европой и Китаем. В пленарной части форума А. Самосуев выступил с докладом о развитии железнодорожных контейнерных перевозок в Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.09.2019
валюта курс
EUR 2.2651
USD 2.0743
RUB 3.2222
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2651 -0.0045
USD 2.0743 +0.0002
RUB 3.2222 -0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2630 2.2730
USD 2.0740 2.0780
RUB 3.2050 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 30.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0910 1.0960
EUR/RUB 70.3000 70.9500
USD/RUB 64.4000 64.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте