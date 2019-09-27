Финская компания Dust Control System Oy рассматривает возможность открытия производства металлоконструкций для нужд промышленной вентиляции в СЭЗ «Минск». Об этом шла речь на переговорах 26 сентября в рамках визита посла Беларуси в Финляндии Алексея Самосуева, главы администрации СЭЗ «Минск» Дмитрия Рудченко и заместителя главы администрации по инвестиционной и правовой деятельности Петра Филиповича в Коуволу (Финляндия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Финляндии, стороны договорились продолжить переговоры в ходе ответного визита заинтересованных финских компаний в Беларусь в октябре.

По итогам проведенных встреч и переговоров руководством СЭЗ «Минск» подписаны протоколы о намерениях с компанией по развитию бизнеса Kouvola Innovation Oy и компанией Karjalan Asiamiestoimisto Consulting Ltd о всестороннем содействии в разработке совместных проектов и создании и функционировании производств в Беларуси.

В рамках поездки в г.Коувола белорусские представители также приняли участие в Железнодорожном форуме по контейнерным перевозкам между Северной Европой и Китаем. В пленарной части форума А. Самосуев выступил с докладом о развитии железнодорожных контейнерных перевозок в Беларуси.