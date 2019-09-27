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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ
17:10 27.09.2019
Перспективы развития сотрудничества в правовой сфере обсуждались на встрече министра юстиции Беларуси Олега Слижевского с министром юстиции Саудовской Аравии шейхом Валидом бин Мухаммедом Аль-Самаани.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, руководители министерств юстиции обсудили компетенцию возглавляемых ведомств и основные направления развития правовых систем двух стран. Кроме того, участники отметили тенденцию к углублению и расширению белорусско-саудовских отношений.
В подтверждение достигнутых договоренностей стороны подписали дорожную карту по реализации меморандума о взаимопонимании между Министерством юстиции Беларуси и Министерством юстиции Саудовской Аравии в сфере юстиции на 2019-2020 годы.
Делегация Саудовской Аравии 25-28 сентября посещает Беларусь.
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