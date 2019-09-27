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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ В ЛАХОРЕ
15:59 27.09.2019
Экспортный потенциал Беларуси представлен на белорусско-пакистанском бизнес-форуме, организованном в рамках международной выставки International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA), которая проходит 26-28 сентября в Лахоре (Пакистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в рамках мероприятия состоялись презентации промышленной, нефтехимической и научной отраслей Беларуси, выступления компаний-участников Национальной экспозиции. Также крупнейшие пакистанские туроператоры собрались на форуме с целью ознакомления с туристическим потенциалом нашей страны. Прошли B2B-переговоры белорусских предприятий с представителями пакистанских деловых кругов.
Организатором Национальной экспозиции нашей страны, а также белорусско-пакистанского бизнес-форума выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.
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