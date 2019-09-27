Экспортный потенциал Беларуси представлен на белорусско-пакистанском бизнес-форуме, организованном в рамках международной выставки International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA), которая проходит 26-28 сентября в Лахоре (Пакистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в рамках мероприятия состоялись презентации промышленной, нефтехимической и научной отраслей Беларуси, выступления компаний-участников Национальной экспозиции. Также крупнейшие пакистанские туроператоры собрались на форуме с целью ознакомления с туристическим потенциалом нашей страны. Прошли B2B-переговоры белорусских предприятий с представителями пакистанских деловых кругов.

Организатором Национальной экспозиции нашей страны, а также белорусско-пакистанского бизнес-форума выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.