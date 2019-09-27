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БЕЛАРУСЬ ПОСТРОИТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
15:04 27.09.2019

Белорусский холдинг «Белфармпром» построит в Ташкентской области (Узбекистан) предприятие, которое займется производством лекарственных средств, передает Togri.uz со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Узбекистана.

Проект будет реализовываться полностью за счет холдинга. Однако пока неизвестна сумма, которая будет вложена в данный проект. На какой территории Ташкентской области расположится производство, будет известно по итогам предстоящего визита и оценки их специалистов.

Основная цель предприятия – локализация производства в целях импортозамещения и налаживания экспорта, в том числе в Афганистан. На данный момент в распоряжении не указывается, какие лекарственные средства будут производиться.

Данный проект будет создан во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита президента Шавката Мирзиеева в Беларусь.

Холдинг «Белфармпром» объединяет 35 организаций, который был создан по указу президента Беларуси. На сегодня предприятия «Белфармпрома» производят более 95% лекарственных средств в Беларуси.
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