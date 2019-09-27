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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНТРОЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА БЕЛАРУСИ И ГРУЗИИ РАССМОТРЯТ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СХЕМАМ УХОДА ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НЕОБОСНОВАННОГО ВОЗВРАТА НДС
13:14 27.09.2019
Представители Следственной службы Министерства финансов Грузии и Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси обсуждают в Минске приоритетные направления сотрудничества двух ведомств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, на встрече с заместителем председателя Комитета госконтроля – директором Департамента финансовых расследований Игорем Маршаловым 26 сентября особое внимание было уделено совершенствованию системы мер по противодействию налоговым (финансовым) правонарушениям и коррупционным преступлениям в экономической сфере.
Грузинская делегация во главе с начальником Следственной службы Министерства финансов Сосо Рамишвили 26-28 сентября находится с визитом в Беларуси.
В ходе визита планируется также рассмотреть вопросы противодействия схемам ухода от налогообложения и необоснованного возврата налога на добавленную стоимость, а также обменяться опытом аналитической работы и проведения профилактических мероприятий.
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