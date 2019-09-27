Представители Следственной службы Министерства финансов Грузии и Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси обсуждают в Минске приоритетные направления сотрудничества двух ведомств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, на встрече с заместителем председателя Комитета госконтроля – директором Департамента финансовых расследований Игорем Маршаловым 26 сентября особое внимание было уделено совершенствованию системы мер по противодействию налоговым (финансовым) правонарушениям и коррупционным преступлениям в экономической сфере.

Грузинская делегация во главе с начальником Следственной службы Министерства финансов Сосо Рамишвили 26-28 сентября находится с визитом в Беларуси.

В ходе визита планируется также рассмотреть вопросы противодействия схемам ухода от налогообложения и необоснованного возврата налога на добавленную стоимость, а также обменяться опытом аналитической работы и проведения профилактических мероприятий.