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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ГЕРМАНИЯ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
09:57 27.09.2019
Актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Беларуси и Германии обсуждались 26 сентября на встрече министра экономики Дмитрия Крутого с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Ульрихом Нуссбаумом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в частности, в ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в сферах: промышленности, энергетики, ЖКХ, легкой промышленности, фармацевтики и цифровизации.
Встреча прошла в рамках первого визита госсекретаря Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ в Беларусь с целью дальнейшей интенсификации и расширения белорусско-германского сотрудничества.
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