В Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края (Россия) заключено трехстороннее соглашение между агропромышленными компаниями ОАО «Гомсельмаш» и ООО «Бизон Трейд», а также краевым Министерством сельского хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, теперь в Ставропольский край на льготных условиях будут поставляться комбайны из Беларуси.

Компания ООО «Бизон Трейд» предлагает программу, по которой можно без первоначального аванса взять комбайны с отсрочкой платежа. Подождать, когда цены поднимутся, сдать зерно, и только потом рассчитаться. Плюс будет действовать специальная цена для Ставропольского края.

«Вывод на наш рынок комбайнов этих заводов создаст здоровую конкуренцию. Если говорить о компании «Бизон» – это история развития постсоветского агропромышленного комплекса Ставрополья. Они великолепно зарекомендовали себя на рынке, и мы планируем продолжать работать и поддерживать наших аграриев», — отметил глава аграрного ведомства края Владимир Ситников.

Вместе с тем, у ставропольских аграриев появится больше выбора и льгот при покупке сельхозтехники. Это, по мнению специалистов, позитивно скажется на развитии сельского хозяйства всего региона.

«Для нас Ставропольский край, это одно из стратегических направлений по реализации нашей техники. Пользуясь тем, что у нас есть такой надежный хороший партнер как компания «Бизон», мы сегодня здесь, и как вы стали свидетелями, подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве со Ставропольским краем», — сказал генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков.