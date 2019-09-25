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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДИН ИЗ БАНКОВ ОАЭ МОЖЕТ СТАТЬ АКЦИОНЕРОМ БЕЛОРУССКОГО БАНКА
13:05 26.09.2019
Один из банков ОАЭ может выступить в качестве акционера или партнера для белорусских финучреждений. Такая возможность обсуждалась 25 сентября на встрече первого заместителя премьер-министра Александра Турчина с делегацией деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, стороны обсудили перспективные совместные проекты в банковской сфере, агропромышленном комплексе, строительстве, энергетике и деревообработке.
«Это говорит о безусловной серьезности намерений эмиратской стороны. Одним из важнейших направлений остается экономическое сотрудничество. Убежден, нашим странам и бизнес-сообществам, есть что предложить друг другу. Выгодное расположение Беларуси и ее членство в ЕАЭС позволяет рассматривать нашу страну в качестве эффективного экспортного канала в Россию и Западную Европу. ОАЭ, в свою очередь, являются воротами на рынки стран Азии и Африки. Мы подтверждаем интерес к сотрудничеству по таким направлениям, как банки и финансы, нефтепереработка и нефтедобыча, энергетика, сельское хозяйство и продовольствие, производство кормов, строительство и деревообработка», – подчеркнул А. Турчин.
Белорусская сторона настроена на долговременное сотрудничество. Ориентир – инновации и экспортный потенциал. Среди перспективных совместных проектов – производство продуктов питания с возможностью экспорта в ОАЭ, участие одного из эмиратских банков в качестве акционера или партнера для белорусских финучреждений, создание мебельного производства и других перспективных направлениях.
«Уверен, это первая, но далеко не последняя наша встреча. Мне кажется, в ходе переговоров мы выйдем и на другие темы возможного взаимовыгодного сотрудничества. В правительстве очень серьезно настроены на сотрудничество с ОАЭ. Любые ваши предложения и пожелания будут со всей тщательностью и серьезностью рассмотрены. Думаю, мы найдем возможность их все реализовать», – отметил первый вице-премьер.
Руководитель делегации Абу Алла аль-Нуэйми заверил: стороны будут активно работать над тем, чтобы нарастить объем взаимного товарооборота и реализовать выгодные проекты в различных сегментах экономики. В состав делегации вошли представители правительства ОАЭ, а также крупные компании, среди которых – Elite Agro, First Bank of Abu Dhabi, Senaat General Holding Corporation, Аl Jaraf Fisheries, International Holdings Company.
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