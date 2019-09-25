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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАВОД ПО СБОРКЕ ГРУЗОВИКОВ МАЗ ОТКРОЕТСЯ ВО ВЬЕТНАМЕ
11:27 26.09.2019
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко 25 сентября в Ханое (Вьетнам) встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, а также с его заместителем Выонг Динь Хюэ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководитель правительства Вьетнама поддержал открытие завода по сборке грузовой техники МАЗ, которое состоится 26 сентября в провинции Хынгйен. Он отметил, что видит перспективы поставок продукции не только во Вьетнам, но и в страны АСЕАН. Нгуен Суан Фук также поддержал поставку для Ханоя белорусских пассажирских автобусов.
И. Ляшенко 23-27 сентября во главе правительственной делегации находится с рабочим визитом во Вьетнаме.
Накануне состоялись переговоры с руководством Народного комитета Ханоя. Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, достигнута договоренность о развитии взаимодействия между ОАО «МАЗ» и Транспортной корпорацией Ханоя.
Вопросы расширения сотрудничества в сферах образования, сельского хозяйства, транспорта и промышленности И. Ляшенко обсудил на встрече с руководством Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.
В рамках визита вице-премьер также принял участие в Конгрессе Общества дружбы Беларусь-Вьетнам.
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