Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко 25 сентября в Ханое (Вьетнам) встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, а также с его заместителем Выонг Динь Хюэ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководитель правительства Вьетнама поддержал открытие завода по сборке грузовой техники МАЗ, которое состоится 26 сентября в провинции Хынгйен. Он отметил, что видит перспективы поставок продукции не только во Вьетнам, но и в страны АСЕАН. Нгуен Суан Фук также поддержал поставку для Ханоя белорусских пассажирских автобусов.

И. Ляшенко 23-27 сентября во главе правительственной делегации находится с рабочим визитом во Вьетнаме.

Накануне состоялись переговоры с руководством Народного комитета Ханоя. Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, достигнута договоренность о развитии взаимодействия между ОАО «МАЗ» и Транспортной корпорацией Ханоя.

Вопросы расширения сотрудничества в сферах образования, сельского хозяйства, транспорта и промышленности И. Ляшенко обсудил на встрече с руководством Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.

В рамках визита вице-премьер также принял участие в Конгрессе Общества дружбы Беларусь-Вьетнам.