ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ И ИНДИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ
10:07 26.09.2019

Белорусско-индийский семинар «Наноматериалы и новые материалы» открылся 25 сентября на базе ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, целью семинара, который продолжит свою работу в Минске 25-27 сентября, является обсуждение перспективных направлений исследований в области наноматериалов, нанотехнологий и новых материалов, установление и развитие взаимовыгодного сотрудничества, развитие и укрепление связей между научными и учебными организациями Беларуси и Индии в научно-технической сфере. Работа семинара проходит по следующим секциям: аддитивные технологии; наноструктурированные материалы; порошки и порошковые материалы; функциональные покрытия и тонкие пленки; конструкционная керамика.

Для участия в семинаре в Беларусь прибыла делегация ученых, которые представляют ведущие научные организации Индии: Международный центр перспективных исследований порошковой металлургии ARCI, Хайдерабад; Индийский технологический институт (IIT), Кхарагпур; Хайдарабадский университет, Хайдарабад; Центр материалов для электронных технологий (C-MET) Панчавати, Пуна; Индийский технологический институт Бомбея, Мумбаи; Национальная физическая лаборатория CSIR-NPL, Нью-Дели и Технологический колледж PSG, Коимбатур. На 26 сентября запланировано посещение индийскими участниками семинара научных организаций НАН Беларуси и Министерства образования. 27 сентября состоится круглый стол участников семинара по подведению итогов семинара.

Во исполнение соглашения между правительством Индии и правительством Беларуси о сотрудничестве в области науки и техники от 14.05.1993 организуются двусторонние белорусско-индийские научные мероприятия, которые проводятся поочередно в Индии и в Беларуси. Соглашением определены 12 основных направлений научного сотрудничества, в том числе сотрудничество в области новых материалов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2019
валюта курс
EUR 2.2809
USD 2.0745
RUB 3.2306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2809 +0.014
USD 2.0745 +0.0131
RUB 3.2306 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2750 2.2770
USD 2.0720 2.0760
RUB 3.2230 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 26.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0940 1.0990
EUR/RUB 70.3500 70.8000
USD/RUB 64.0000 64.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте