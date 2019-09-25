Белорусско-индийский семинар «Наноматериалы и новые материалы» открылся 25 сентября на базе ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, целью семинара, который продолжит свою работу в Минске 25-27 сентября, является обсуждение перспективных направлений исследований в области наноматериалов, нанотехнологий и новых материалов, установление и развитие взаимовыгодного сотрудничества, развитие и укрепление связей между научными и учебными организациями Беларуси и Индии в научно-технической сфере. Работа семинара проходит по следующим секциям: аддитивные технологии; наноструктурированные материалы; порошки и порошковые материалы; функциональные покрытия и тонкие пленки; конструкционная керамика.

Для участия в семинаре в Беларусь прибыла делегация ученых, которые представляют ведущие научные организации Индии: Международный центр перспективных исследований порошковой металлургии ARCI, Хайдерабад; Индийский технологический институт (IIT), Кхарагпур; Хайдарабадский университет, Хайдарабад; Центр материалов для электронных технологий (C-MET) Панчавати, Пуна; Индийский технологический институт Бомбея, Мумбаи; Национальная физическая лаборатория CSIR-NPL, Нью-Дели и Технологический колледж PSG, Коимбатур. На 26 сентября запланировано посещение индийскими участниками семинара научных организаций НАН Беларуси и Министерства образования. 27 сентября состоится круглый стол участников семинара по подведению итогов семинара.

Во исполнение соглашения между правительством Индии и правительством Беларуси о сотрудничестве в области науки и техники от 14.05.1993 организуются двусторонние белорусско-индийские научные мероприятия, которые проводятся поочередно в Индии и в Беларуси. Соглашением определены 12 основных направлений научного сотрудничества, в том числе сотрудничество в области новых материалов.