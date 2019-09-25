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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУ И ЧАСТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЙСУН БУДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
17:08 25.09.2019
Ряд документов о сотрудничестве подписан между Белорусским государственным университетом и Частным университетом Кайсун (Дамаск, Сирия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, один из них, меморандум о взаимопонимании, предусматривает обмен студентами, учебными материалами, а также проведение совместных научно-исследовательских и образовательных проектов и др.
Также состоялось подписание рамочного соглашения между указанным сирийским вузом и Институтом бизнеса БГУ. Направлено оно на научно-академическое сотрудничество и реализацию совместных образовательных программ.
В рамках церемоний подписания состоялось вручение сертификатов выпускникам образовательной программы Executive MBA Института бизнеса БГУ. Ее слушателями стали сотрудники сирийских бизнес-компаний.
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