Ряд документов о сотрудничестве подписан между Белорусским государственным университетом и Частным университетом Кайсун (Дамаск, Сирия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, один из них, меморандум о взаимопонимании, предусматривает обмен студентами, учебными материалами, а также проведение совместных научно-исследовательских и образовательных проектов и др.

Также состоялось подписание рамочного соглашения между указанным сирийским вузом и Институтом бизнеса БГУ. Направлено оно на научно-академическое сотрудничество и реализацию совместных образовательных программ.

В рамках церемоний подписания состоялось вручение сертификатов выпускникам образовательной программы Executive MBA Института бизнеса БГУ. Ее слушателями стали сотрудники сирийских бизнес-компаний.