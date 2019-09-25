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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГК БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ РЯД ВСТРЕЧ НА КОНГРЕССЕ ИНТОСАИ В МОСКВЕ
14:25 25.09.2019
Делегация Комитета государственного контроля Беларуси во главе с руководителем контрольного ведомства Леонидом Анфимовым примет участие в XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (аудита) (ИНТОСАИ), который проходит 23-28 сентября в Москве (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в рамках форума запланированы двусторонние встречи Л. Анфимова с руководителями высших органов финансового контроля России, Словакии, Латвии, Польши и других стран. Будут обсуждаться перспективные направления сотрудничества, в том числе речь пойдет о проведении параллельных контрольных мероприятий.
В повестку конгресса внесена проблематика эволюции роли и места высших органов аудита в обеспечении эффективного достижения национальных целей и приоритетов, развития и использования информационных технологий в государственном управлении.
В конгрессе ИНТОСАИ принимают участие главы высших органов аудита, руководители международного аудиторского и экспертного сообщества, представители бизнеса и гражданского общества.
Членами ИНТОСАИ (организация создана в 1953 году) являются высшие органы финансового контроля 194 стран мира, в том числе с 2001 года – Комитет государственного контроля Беларуси. В работе конгресса ИНТОСАИ традиционно принимают участие руководители высших органов аудита, а также представители авторитетных международных организаций (ООН, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда и др.). Конгресс ИНТОСАИ является высшим органом этой международной организации, созывается один раз в три года для обсуждения наиболее актуальных вопросов, представляющих общий профессиональный интерес.
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