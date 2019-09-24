Договоренность о развитии взаимодействия между ОАО «МАЗ» и транспортной корпорацией Ханоя достигнута во время переговоров белорусской делегации во главе с заместителем премьер-министра Игорем Ляшенко с руководством Народного комитета Ханоя (Вьетнам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, программой визита белорусской делегации во Вьетнам предусмотрены встречи И. Ляшенко с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, заместителем премьер-министра Выонг Динь Хюэ, руководством Коммунистической партии Вьетнама.

Запланированы также переговоры с руководителями ведущих промышленных компаний страны.