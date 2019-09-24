|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ И ТРАНСПОРТНАЯ КОРПОРАЦИЯ ХАНОЯ БУДУТ РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
11:47 25.09.2019
Договоренность о развитии взаимодействия между ОАО «МАЗ» и транспортной корпорацией Ханоя достигнута во время переговоров белорусской делегации во главе с заместителем премьер-министра Игорем Ляшенко с руководством Народного комитета Ханоя (Вьетнам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, программой визита белорусской делегации во Вьетнам предусмотрены встречи И. Ляшенко с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, заместителем премьер-министра Выонг Динь Хюэ, руководством Коммунистической партии Вьетнама.
Запланированы также переговоры с руководителями ведущих промышленных компаний страны.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2019
Курсы в банках
на 25.09.2019
Конвертация в банках
на 25.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте