Беларусь и Румыния рассматривают возможность обмена зубрами. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам визита Министра лесного хозяйства Беларуси Виталия Дрожжи в Румынию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, пока речь идет о нескольких особях. Главная цель обмена – улучшение генетического фонда животных. В Румынии наблюдается переизбыток самцов зубра, в то время как в Беларуси – противоположная ситуация: самок больше чем самцов. Происходит это главным образом из-за того, что зубров в Румынии содержат в вольерах, что препятствует расселению самцов на другие территории. Предполагается, что обмен будет совершен между разнополыми животными.

Следует отметить, что румынская популяция, в основном, формировалась за счет зубров из Польши и Болгарии. В Беларуси, в свою очередь, насчитывается несколько популяций, крупнейшая из которых – осиповичская. Именно ее представителей руководство Минлесхоза рассматривает в качестве возможных особей для обмена.

В целом на реализацию проекта может уйти 2 года. Первоначальный этап – выстраивание концепции обмена, затем – подготовка необходимой документации, далее – транспортировка животных, их вселение.

Изучение особенностей ведения охотничьего хозяйства стало одной из ключевых задач состоявшегося официального визита руководства отрасли. Министр посетил в Румынии музей охоты и леса, побывал в питомнике по разведению зубров, а также на ферме фазанов.

Ранее белорусскими зубрами заинтересовались также в Молдове. В ходе визита представителей Агентства «Молдсилва» в Беларусь были достигнуты договоренности об обмене 2 самцов зубра из заповедника «Пэдуря Домняскэ» на 2 самок данного вида дикого животного из республиканского ландшафтного заказника «Налибокский».