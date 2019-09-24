Беларусь примет участие в XIX заседании Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству стран СНГ, которое пройдет 25-28 сентября в Семее (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, в повестку форума включены 13 актуальных вопросов. В их числе – реализация соглашения по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях государств – участников Содружества Независимых Государств, взаимодействие по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств – участников СНГ, обмен опытом по организации контроля за происхождением, маркировкой и движением лесопродукции (древесины) и другие.

Также в рамках проведения форума запланировано посещение ряда объектов. Так, участники заседания побывают в Подгороднем лесничестве Жанасемейского филиала ГЛПР «Семей орманы», на лесной пожарной станции Тюменского лесничества Кананерского филиала ГЛПР «Семей орманы», лесосеменном комплексе в Канонерском филиале ГЛПР «Семей орманы», культурных и исторических объектах.

Всего в форуме примут участие более 30 специалистов из Армении, Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, представители Исполнительного комитета СНГ и Международной Федерации профессиональных союзов работников лесных отраслей СНГ.