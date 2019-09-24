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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ МЕЖПРАВСОВЕТА ПО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ И ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ СТРАН СНГ
16:56 24.09.2019
Беларусь примет участие в XIX заседании Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству стран СНГ, которое пройдет 25-28 сентября в Семее (Казахстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, в повестку форума включены 13 актуальных вопросов. В их числе – реализация соглашения по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях государств – участников Содружества Независимых Государств, взаимодействие по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств – участников СНГ, обмен опытом по организации контроля за происхождением, маркировкой и движением лесопродукции (древесины) и другие.
Также в рамках проведения форума запланировано посещение ряда объектов. Так, участники заседания побывают в Подгороднем лесничестве Жанасемейского филиала ГЛПР «Семей орманы», на лесной пожарной станции Тюменского лесничества Кананерского филиала ГЛПР «Семей орманы», лесосеменном комплексе в Канонерском филиале ГЛПР «Семей орманы», культурных и исторических объектах.
Всего в форуме примут участие более 30 специалистов из Армении, Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, представители Исполнительного комитета СНГ и Международной Федерации профессиональных союзов работников лесных отраслей СНГ.
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