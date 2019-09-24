Лесозаготовительную технику «АМКОДОР» и мебель гомельской фабрики «Прогресс» представили в рамках недели отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL, которая прошла 17-20 сентября в Екатеринбурге (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, ООО «Амкодор-Урал» — дистрибьютор белорусского холдинга «АМКОДОР» – представило в Екатеринбурге лесозаготовительную технику и оборудование белорусского производства в рамках Международной специализированной выставки машин, оборудования и технологий для лесной и деревообрабатывающей промышленности LESPROM-URAL Professional (17-20 сентября).

Участники выставки «ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ» 2019 (17-19 сентября) смогли ознакомиться с белорусской мебелью, предлагаемой Гомельской мебельной фабрикой «Прогресс».

Международная специализированная выставка машин, оборудования и технологий для лесной и деревообрабатывающей промышленности LESPROM-URAL Professional и отраслевая выставка «ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ» 2019 — площадки, предоставляющие возможности для развития и продвижения бизнеса, взаимодействия с клиентами и партнерами, информативного общения. Выставки проводятся в рамках недели отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL.