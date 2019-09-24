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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» ПОМОЖЕТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ПАРК АГРАРНОЙ ТЕХНИКИ СТАВРОПОЛЬЯ
15:19 24.09.2019
В Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края (Россия) состоялась встреча министра Владимира Ситникова с генеральным директором ОАО «Гомсельмаш» Александром Новиковым и директором ООО «Бизон Трейд» Сергеем Суховенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в рамках встречи было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области технической модернизации сельхозпарка Ставропольского края.
В. Ситников отметил, что компании успели зарекомендовать себя на рынке и поэтому край намерен поддерживать с ними дружеские отношения.
«Вывод на наш рынок комбайнов этих заводов создаст здоровую конкуренцию», — сказал министр.
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