В Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края (Россия) состоялась встреча министра Владимира Ситникова с генеральным директором ОАО «Гомсельмаш» Александром Новиковым и директором ООО «Бизон Трейд» Сергеем Суховенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в рамках встречи было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области технической модернизации сельхозпарка Ставропольского края.

В. Ситников отметил, что компании успели зарекомендовать себя на рынке и поэтому край намерен поддерживать с ними дружеские отношения.

«Вывод на наш рынок комбайнов этих заводов создаст здоровую конкуренцию», — сказал министр.