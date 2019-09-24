Германия лидирует по объему инвестиций в свободную экономическую зону «Брест». Доля немецкого бизнеса составляет 33% от общего количества средств, вложенных иностранными инвесторами. Такая информация была озвучена на встрече делегации деловых кругов федеральной земли Тюрингия (Германия) с администрацией СЭЗ «Брест».

Как сообщает сайт СЭЗ, было отмечено, что предприятия с немецким капиталом динамично развиваются и демонстрируют высокую экономическую эффективность. Крупнейшими среди них являются «Санта Бремор», «Диском», «Саламандер оконные и дверные системы».

В состав делегации вошли представители немецкого бизнеса, заинтересованные в установлении партнерских связей с белорусскими предприятиями.

Делегацию Тюрингии представила Ирина Гесс – руководитель проекта по странам СНГ агентства экономического развития Тюрингии (LEG Thüringen). Агентство оказывает содействие в установлении контактов между предприятиями, сопровождает бизнес-делегации в Тюрингии и за ее пределами. Кроме того, LEG Thüringen занимается информационно-рекламной поддержкой предпринимательской деятельности и инвестиционных проектов.

Все члены немецкой делегации предоставили краткую информацию о своих компаниях и обозначили их бизнес-интересы в Беларуси.

В свою очередь сотрудники СЭЗ ознакомили немецких партнеров с историей создания, условиями экономической деятельности и реализации инвестиционных проектов, а также основными направлениями сотрудничества администрации и предприятий-резидентов с деловыми кругами Германии.

Участники встречи просмотрели презентационный ролик и ознакомились с презентацией СЭЗ «Брест». В ходе дальнейших переговоров обсуждались перспективные направления делового сотрудничества.

Гостей из Германии заинтересовали вопросы развития в СЭЗ производств на основе «зеленой» энергетики, а также условия деятельности резидентов в рамках Евразийского экономического союза.

По окончании встречи знакомство со свободной экономической зоной продолжилось на площадке «Аэропорт», где члены делегации посетили предприятие «Саламандер оконные и дверные системы».