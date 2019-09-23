|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ РЯЗАНСКИХ КОМПАНИЙ БЕЛОРУССКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
12:08 24.09.2019
Деловые круги из Рязанской области России провели интенсивную рабочую неделю в Минске с целью поиска стратегических партнеров в Беларуси. С 16 по 20 сентября состоялись не только обмен презентационной и контактной информацией, посещение производств, но и достижение договоренностей и соглашений с белорусскими производителями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в результате встреч обсуждены возможности поставок продукции рязанских компаний одному из крупнейших белорусских производителей машиностроительной отрасли. Рязанские бизнесмены договорились с белорусскими партнерами о перспективах организации совместного производства и участии в процедурах закупок дорожных конструкций. Возникли договоренности о взаимодействии деревообрабатывающих предприятий. Также выработан ряд иных соглашений между российскими и белорусскими компаниями.
Визит рязанской делегации и встречи с белорусскими представителями бизнеса были организованы Национальным центром маркетинга МИД Беларуси и Автономной некоммерческой организацией «Центр бизнеса Рязанской области». В рамках бизнес-миссии компании-организаторы подписали меморандум о взаимопонимании и дальнейшем взаимодействии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2019
Курсы в банках
на 24.09.2019
Конвертация в банках
на 24.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте