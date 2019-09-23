Деловые круги из Рязанской области России провели интенсивную рабочую неделю в Минске с целью поиска стратегических партнеров в Беларуси. С 16 по 20 сентября состоялись не только обмен презентационной и контактной информацией, посещение производств, но и достижение договоренностей и соглашений с белорусскими производителями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в результате встреч обсуждены возможности поставок продукции рязанских компаний одному из крупнейших белорусских производителей машиностроительной отрасли. Рязанские бизнесмены договорились с белорусскими партнерами о перспективах организации совместного производства и участии в процедурах закупок дорожных конструкций. Возникли договоренности о взаимодействии деревообрабатывающих предприятий. Также выработан ряд иных соглашений между российскими и белорусскими компаниями.

Визит рязанской делегации и встречи с белорусскими представителями бизнеса были организованы Национальным центром маркетинга МИД Беларуси и Автономной некоммерческой организацией «Центр бизнеса Рязанской области». В рамках бизнес-миссии компании-организаторы подписали меморандум о взаимопонимании и дальнейшем взаимодействии.