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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРИВЛЕКАЕТ ЗАЕМ НА 90 МЛН ЕВРО ОТ МБРР НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
09:53 24.09.2019

Соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития утверждено указом №353, который Александр Лукашенко подписал 23 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, предусматривается, что в 2019-2025 годах будет привлечен дополнительный заем в размере 90 млн евро для финансирования проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь», который реализуется с 2016 года в соответствии с аналогичным соглашением.

Полученные средства будут направлены на проведение реконструкции и капитального ремонта ряда учреждений общего среднего образования, их оснащение современным оборудованием, совершенствование информационной системы управления в сфере образования.

Планируется отремонтировать не менее 220 школ во всех областях страны. Кроме того, будут реализованы пилотные проекты по созданию в школах условий для предоставления социально-культурных услуг населению в Витебской области, а также по созданию центров инновационного развития в школах Могилевской области.
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