Вопросы сотрудничества по поставкам из Беларуси лекарственных средств, сельскохозяйственной техники, пассажирского транспорта, лифтового оборудования обсуждались 20 сентября на встрече руководителя отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Владимира Неронского с министром экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Казбеком Томаевым и президентом ТПП Северная Осетия-Алания, председателем Ассоциации ТПП Северо-Кавказского федерального округа Казбеком Тугановым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, также В. Неронский принял участие в заседании «круглого стола» с представителями 15 коммерческих компаний Северной Осетии.

Участники отметили заинтересованность в активизации бизнес-контактов через посредничество торгово-промышленной палаты Северной Осетии и налаживании поставок сельскохозяйственного сырья для переработки во Владикавказе. Также обозначена потребность в развитии медицинского и образовательного туризма, в совместном производстве косметических средств, использовании новейших технологий в строительстве.

По итогам заседания достигнута договоренность о формировании при поддержке торгово-промышленной палаты рабочих групп по отраслевым направлениям для организации визитов в Беларусь с целью предметного обсуждения проектов, представляющих взаимный интерес.