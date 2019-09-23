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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОБСУДИЛИ ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
16:28 23.09.2019
Вопросы сотрудничества по поставкам из Беларуси лекарственных средств, сельскохозяйственной техники, пассажирского транспорта, лифтового оборудования обсуждались 20 сентября на встрече руководителя отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Владимира Неронского с министром экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Казбеком Томаевым и президентом ТПП Северная Осетия-Алания, председателем Ассоциации ТПП Северо-Кавказского федерального округа Казбеком Тугановым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, также В. Неронский принял участие в заседании «круглого стола» с представителями 15 коммерческих компаний Северной Осетии.
Участники отметили заинтересованность в активизации бизнес-контактов через посредничество торгово-промышленной палаты Северной Осетии и налаживании поставок сельскохозяйственного сырья для переработки во Владикавказе. Также обозначена потребность в развитии медицинского и образовательного туризма, в совместном производстве косметических средств, использовании новейших технологий в строительстве.
По итогам заседания достигнута договоренность о формировании при поддержке торгово-промышленной палаты рабочих групп по отраслевым направлениям для организации визитов в Беларусь с целью предметного обсуждения проектов, представляющих взаимный интерес.
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