ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛИЩНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15:11 23.09.2019

Белорусские компании могут принять участие в реализации программ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов дорожной, жилищной и социальной инфраструктуры населенных пунктов Свердловской области. Об этом шла речь на встрече белорусской делегации во главе с заместителем начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Беларуси Алексеем Шило с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области России Михаилом Волковым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, состоялись также встречи с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрием Брусяниным, заместителем иинистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Иваном Детченей, заместителем главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексеем Бирюлиным, главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма Мариной Ряжкиной, председателем Думы городского округа Верхняя Пышма Сергеем Шахмаевым, и.о. директора ГБУ СО «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» Александром Поповым.

На встречах обсуждался широкий круг вопросов взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах экономики.

Достигнута договоренность о создании Совместной рабочей группы Министерства архитектуры и строительства Беларуси и Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по вопросам строительства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2019
валюта курс
EUR 2.2504
USD 2.0444
RUB 3.2029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2504 -0.0081
USD 2.0444 +0.0032
RUB 3.2029 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2500 2.2550
USD 2.0500 2.0470
RUB 3.2000 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 23.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.1010
EUR/RUB 70.1000 70.6000
USD/RUB 63.9000 64.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте