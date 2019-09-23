Белорусские компании могут принять участие в реализации программ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов дорожной, жилищной и социальной инфраструктуры населенных пунктов Свердловской области. Об этом шла речь на встрече белорусской делегации во главе с заместителем начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Беларуси Алексеем Шило с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области России Михаилом Волковым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, состоялись также встречи с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрием Брусяниным, заместителем иинистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Иваном Детченей, заместителем главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексеем Бирюлиным, главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма Мариной Ряжкиной, председателем Думы городского округа Верхняя Пышма Сергеем Шахмаевым, и.о. директора ГБУ СО «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» Александром Поповым.

На встречах обсуждался широкий круг вопросов взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах экономики.

Достигнута договоренность о создании Совместной рабочей группы Министерства архитектуры и строительства Беларуси и Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по вопросам строительства.