Беларусь и Босния и Герцеговина проработают вопрос поставок белорусской сельскохозяйственной техники и продуктов питания. Об этом шла речь 19 сентября на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Дворника с заместителем премьер-министра Боснии и Герцеговины – министром территориального планирования, строительства и экологии Сребренкой Голич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе встречи достигнута договоренность по обмену опытом в сфере науки и образования, в агропромышленном комплексе.

С. Голич подчеркнула, что дополнительным импульсом для двухсторонних отношений послужил недавний визит в Беларусь председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика и его встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Отмечен значительный потенциал по развитию взаимовыгодного сотрудничества, реализацию которого необходимо активировать.