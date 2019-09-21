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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ПРОРАБОТАЮТ ВОПРОС ПОСТАВОК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
13:48 23.09.2019

Беларусь и Босния и Герцеговина проработают вопрос поставок белорусской сельскохозяйственной техники и продуктов питания. Об этом шла речь 19 сентября на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Дворника с заместителем премьер-министра Боснии и Герцеговины – министром территориального планирования, строительства и экологии Сребренкой Голич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе встречи достигнута договоренность по обмену опытом в сфере науки и образования, в агропромышленном комплексе.

С. Голич подчеркнула, что дополнительным импульсом для двухсторонних отношений послужил недавний визит в Беларусь председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика и его встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Отмечен значительный потенциал по развитию взаимовыгодного сотрудничества, реализацию которого необходимо активировать.
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