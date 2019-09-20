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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОССЕКРЕТАРЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ГЕРМАНИИ 25-27 СЕНТЯБРЯ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ
12:13 23.09.2019
Немецкая делегация во главе с Государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Ульрихом Нусбаумом 25-27 сентября посетит Минск. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге 20 сентября.
По его словам, в состав деловой части делегации войдут топ-менеджеры крупных компаний Германии, большинство из которых уже присутствуют на рынке. В их числе «Сименс», «Кнауф», «Ремондис», «Диффенбахер», «Люфтганза», «Маннесманн», «Коммерцбанк», «Эс-А-Пе».
Члены делегации проведут встречи с министрами экономики и финансов Беларуси, заместителем министра иностранных дел, посетят ряд предприятий, индустриальный парк «Великий камень», примут участие в 10-м Дне немецкой экономики в Беларуси.
«Приезд в нашу страну представительной германской делегации говорит об укреплении взаимной заинтересованности Беларуси и Германии в дальнейшем развитии и расширении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, для которого есть значительный потенциал», – сказал А. Глаз.
Предыдущий визит представителя руководства немецкого министерства экономики в нашу страну состоялся в 2009 году.
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