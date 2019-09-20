Вопросы строительства Центра технической поддержки БЕЛАЗ в Беловском районе рассмотрены на встрече белорусской делегации во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, также на встрече были рассмотрены поставка пассажирской, коммунальной, дорожно-строительной техники, участие белорусских организаций в строительстве социальных объектов и дорог в регионе.

«Кузбасс сегодня — это мощный динамично развивающийся регион с богатым промышленным потенциалом и открытый для инноваций во всех сферах деятельности. Очень надеемся, что эти преимущества будут оценены предприятиями Республики Беларусь по достоинству, станут толчком к развитию новых направлений для взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул С. Цивилев.

В этот же день состоялась встреча с главой Кемерова Ильей Середюком.

Товарооборот Беларуси и Кемеровской области России за 6 месяцев 2019 года составил 102,9 млн и увеличился в 2,6 раза (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Экспорт продукции из Кузбасса в Беларусь составил $101,5 млн и увеличился в 2,6 раза, импорт же в регион — $1,4 млн (увеличение на 6,5%). Кузбасс сотрудничает с Беларусью в угольной и металлургической промышленности, агропромышленном комплексе, а также в сфере транспорта, образования, культуры, спорта, молодежной политики и в социальной сфере. В регионе работают 2542 самосвала белорусской компании «БЕЛАЗ», будет построен центр технического обслуживания — он может стать единым комплексным центром для обслуживания всей техники компании.