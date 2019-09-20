Первое заседание Белорусско-турецкой рабочей группы по торговле, которая была создана по итогам визита президента Беларуси в Турцию в апреле текущего года, состоится 23-24 сентября в Анкаре (Турция). Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге 20 сентября.

По его словам, планируется, что в рамках заседания будут обсуждены проблемы, существующие во взаимном торговом обороте, пути их преодоления, а также вопросы дальнейшего улучшения условий двусторонней торговли.

Белорусскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.