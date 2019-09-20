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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН ПРЕДСТАВИТ ВЛАДИМИР МАКЕЙ
16:59 20.09.2019
Министр иностранных дел Владимир Макей возглавит белорусскую делегацию на 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет 24-30 сентября. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге 20 сентября.
По его словам, с учетом графика проведения мероприятий ООН визит планируется с 22 по 29 сентября.
Предполагается, что руководитель белорусской делегации примет участие в ряде мероприятий высокого уровня. В их числе политический форум по устойчивому развитию, конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и специальное заседание по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Под председательством Беларуси пройдет пятая министерская встреча Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми. В ней примут участие высокие представители 23 государств и руководители Управления ООН по наркотикам и преступности, структуры «ООН-женщины», Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Запланировано участие В. Макея в традиционных встречах министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности и Центрально-Европейской инициативы, Движения неприсоединения.
Совместно с руководителем Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым запланирован брифинг по итогам недавно состоявшейся в Минске международной контртеррористической конференции.
Министр иностранных дел Беларуси совместно со своим российским коллегой Сергеем Лавровым также откроет фотовыставку, посвященную 110-летию со дня рождения Андрея Громыко.
Запланирована встреча В. Макея с вновь избранным председателем 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммадом-Банде (Нигерия) для обсуждения путей укрепления роли ООН и ее Генеральной Ассамблеи в вопросах предотвращения конфликтов, продвижения на глобальном уровне принципов справедливого экономического и социального порядка.
Также министр иностранных дел Беларуси выступит на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН (пройдет под председательством России), посвященном роли сотрудничества Организации Объединенных Наций с региональными организациями в укреплении мира и безопасности.
Будут проведены встречи В. Макея с министрами иностранных дел ряда государств мира для обсуждения тематики развития двустороннего торгово-экономического и политического сотрудничества.
Также запланирован ряд других встреч, переговоров и рабочих мероприятий.
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