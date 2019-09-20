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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МОЛОДЫЕ НЕМЕЦКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБМЕНЯЮТСЯ ОПЫТОМ С БЕЛОРУССКИМИ КОЛЛЕГАМИ
16:24 20.09.2019
Делегация молодых немецких предпринимателей под руководством члена Комитета по международным делам Бундестага от фракции Свободной демократической партии Германии Андреаса Кулица и регионального директора Восточного комитета германской экономики Штефана Кегебайна 19-21 сентября посещает Беларусь. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге 20 сентября.
По его словам, во время визита запланированы встречи в Министерстве иностранных дел и Министерстве экономики Беларуси, профильной комиссии Палаты представителей Национального собрания, с представителями Национального центра инвестиций и приватизации, обмен опытом с молодыми белорусскими предпринимателями, посещение Парка высоких технологий.
В состав делегации входят более 10 учредителей и руководителей компаний, работающих в областях высоких технологий, логистики, транспорта, оказания медицинских услуг, фармацевтики и торговли.
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