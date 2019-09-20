МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС ШАНХАЙ-МИНСК МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПРИ УЧАСТИИ CHINA EASTERN AIRLINES

15:43 20.09.2019 Прямой авиарейс Шанхай-Минск может появиться при участии China Eastern Airlines Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Китае, возможности для открытия прямого авиарейса были детально обсуждены 20 сентября на встрече посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с заместителем генерального менеджера компании China Eastern Airlines Corp. Тянь Лювэнем.