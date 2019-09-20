Министерство иностранных дел совместно с Информационным пунктом Совета Европы в Минске и секретариатом Совета Европы 19-20 сентября проводит конференцию для государственных учреждений Беларуси, дипломатического корпуса, межправительственных и неправительственных организаций на тему «Заключение, исполнение и толкование международных договоров». Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге 20 сентября.

По его словам, в ходе конференции обсуждаются новая редакция закона о международных договорах и разработанные МИД Методические рекомендации по его применению, а также, в качестве примера, некоторые международные договоры и другие документы Совета Европы.

К конференции приурочено расширенное заседание Научно-консультативного совета по международному праву при Министерстве иностранных дел под председательством заместителя министра Олега Кравченко.

Директор по правовым вопросам и международному публичному праву Совета Европы Йорг Палякевич и заслуженный юрист Беларуси Григорий Василевич обсудят с членами Совета тематику верховенства права.