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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЗАКОНА О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ ОБСУЖДАЕТСЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ МИД В МИНСКЕ
15:30 20.09.2019
Министерство иностранных дел совместно с Информационным пунктом Совета Европы в Минске и секретариатом Совета Европы 19-20 сентября проводит конференцию для государственных учреждений Беларуси, дипломатического корпуса, межправительственных и неправительственных организаций на тему «Заключение, исполнение и толкование международных договоров». Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге 20 сентября.
По его словам, в ходе конференции обсуждаются новая редакция закона о международных договорах и разработанные МИД Методические рекомендации по его применению, а также, в качестве примера, некоторые международные договоры и другие документы Совета Европы.
К конференции приурочено расширенное заседание Научно-консультативного совета по международному праву при Министерстве иностранных дел под председательством заместителя министра Олега Кравченко.
Директор по правовым вопросам и международному публичному праву Совета Европы Йорг Палякевич и заслуженный юрист Беларуси Григорий Василевич обсудят с членами Совета тематику верховенства права.
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