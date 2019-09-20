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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ С ЕС ОБ УПРОЩЕНИИ ВЫДАЧИ ВИЗ И РЕАДМИССИИ
14:50 20.09.2019

Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге 20 сентября.

По его словам, президент принял это решение, понимая высокую значимость мобильности для граждан Беларуси и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий.

«Этому шагу предшествовал довольно сложный и протяженный во времени переговорный процесс с европейцами, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

Сейчас мы ожидаем сигнала от наших европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего определим конкретные модальности подписания соглашений.

Соглашения заключаются в «пакете». Их вступление в силу предусматривается в один и тот же день», – сказал А. Глаз.

Он подчеркнул, что после подписания соглашений для их вступления в силу будет необходима ратификация Национальным собранием Беларуси и одобрение со стороны Европарламента. После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать.

«Не вдаваясь в детали, отмечу, что проект соглашения об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сборов. Будет обеспечено право граждан обращаться за визами как через визовые центры, так и непосредственно в консульские учреждения стран-участников.

В проекте соглашения о реадмиссии закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В проекте Совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании нашей стране технической и финансовой поддержки по его реализации.

Выражаем уверенность, что соглашения с ЕС сыграют позитивную роль в числе мер по упрощению взаимных поездок граждан, над чем постоянно работает белорусская сторона, послужат улучшению нашей инвестиционной привлекательности, развитию въездного туризма, расширению межчеловеческих контактов.

Хотелось бы также напомнить, что в интересах развития туризма, экономического и инвестиционного сотрудничества президентом Республики Беларусь в течение последних лет были приняты серьезные решения по упрощению въезда для иностранных граждан ряда стран, включая государства-члены ЕС.

Речь идет о режиме краткосрочного безвизового въезда через «Национальный аэропорт Минск» и туристические регионы Брестской и Гродненской области, а также на международные спортивные и культурные мероприятия, в том числе II Европейские игры. Считаем, что наилучшей оценкой результативности таких односторонних шагов, свидетельствующих об открытости нашей страны, стало увеличение количества въезжающих туристов в Беларусь. Порядка полумиллиона иностранных граждан воспользовались такими режимами безвизового въезда с момента их введения, подавляющее число которых – граждане ЕС», – пояснил А. Глаз.
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