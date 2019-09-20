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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ УФЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С «АМКОДОРОМ»
14:32 20.09.2019
Коммунальные службы Уфы заинтересованы в расширении сотрудничества с «Амкодором». Это было отмечено во время посещения управляющей компании холдинга «АМКОДОР» делегации Республики Башкортостан (Россия) под руководством заместителя главы Администрации городского округа Уфы Рустема Газизова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, визит организован для знакомства с линейкой производимой продукции и проведения переговоров о дальнейшем сотрудничестве.
«С компанией «АМКОДОР» у нашего города сложились крепкие партнерские отношения. В каждом муниципальном предприятия Уфы эксплуатируется техника «АМКОДОР», которая хорошо себя зарекомендовала. Трех-пятитонные фронтальные и универсальные погрузчики очень функциональны, качественны и используются как зимой, так и летом. Сегодня мы увидели новые модели, в том числе универсальный погрузчик АМКОДОР 308, который очень интересен для жилищно-коммунальных предприятий. Подкупает его маневренность и компактность, благодаря чему он с успехом может использоваться во дворах и на стесненных городских территориях. Мы рассматриваем возможность приобретения этих машин для нужд коммунальных служб. Должен сказать, что мы с прошлого года уже в третий раз посещаем «АМКОДОР». Стараемся максимально привлекать к таким визитам наших специалистов и коллег из муниципальных служб, чтобы не только дать им возможность изучить предложения изготовителя, но и внести свои предложения. Такое общение производителей техники и тех, кто ее эксплуатирует, очень полезно», – сказал Р. Газизов.
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