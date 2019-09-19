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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НКА ГОСКОМИМУЩЕСТВА И КОРЕЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ
13:09 20.09.2019

Представители Корейской корпорации земельного администрирования и геопространственных данных LX посетили Национальное кадастровое агентство Госкомимущества в рамках реализации меморандума о сотрудничестве, подписанного между сторонами в августе 2019 года с целью развития сотрудничества в сферах кадастра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в ходе нынешней встречи в Минске обсуждены перспективы проведения совместных пилотных проектов, направленных на развитие геоинформационных технологий при управлении территориями и возможностей создания «цифровых двойников» городов на примере различных регионов Беларуси.

Меморандумом, подписание которого состоялось в Сеуле (Южная Корея) на международной встрече Smart GEO Eхро 2019 по развитию сотрудничества в области геопространственной информации (IMAGIC), закреплена договоренность сторон о сотрудничестве по обмену стратегиями и технологиями в сфере кадастра земельного администрирования, в области разработки новейших технологий и поддержки построения, анализа и использования пространственной информации, создания и использования технологий создания цифрового близнеца для проектирования умного города и иных направлений, которые в дальнейшем могут быть совместно определены.

LX является государственной организацией, которая содействует защите прав на собственность населения Кореи, а также развитию национальной кадастровой системы с момента своего основания в 1977 году. Компания предоставляет оперативные и точные услуги по съемке и различные кадастровые пространственные данные.
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