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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ВУЗЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРОРАБОТАЮТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
11:43 20.09.2019

Белорусская делегация во главе с заместителем министра промышленности Александром Огородниковым находится с визитом в Ставропольском крае (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, белорусская делегация посетила Северо-Кавказский федеральный университет, где состоялась встреча с представителями ректората вуза и дирекцией институтов СКФУ.

А. Огородников подчеркнул важность дополнительного образования.

«И наша, и ваша задача абсолютно одинаковая — пытаться не только давать базовое образование, а быть тем, кто будет осуществлять переподготовку. Задача архисложная: преподаватели должны давать и базовые науки, которые нужны студентам, пришедшим со школьной скамьи и начинающим высшее образование, и в то же время новые знания для тех, кто уже работает в бизнесе, производстве», – сказал он.

На встрече обсуждались вопросы подготовки и внедрения профессиональных стандартов, экспорт образовательных услуг, билингвальные программы для иностранных студентов. Заместитель директора Инженерного института СКФУ по учебной работе Андрей Порохня познакомил гостей с образовательными программами по направлению «Строительство», программами профессиональной переподготовки и повышения квалификации, научно-исследовательскими направлениями и академической мобильностью студентов института.

У СКФУ действуют соглашения с 4 вузами Беларуси — Белорусским государственным университетом, Белорусским национальным техническим университетом, Белорусским государственным экономическим университетом и Минским институтом управления. По каждому вузу соглашения предполагают разные направления сотрудничества: совместное руководство дипломами и защита, научные изыскания, общие заявки на международные гранты и др.

Заместитель директора Института живых систем по научной работе Алексей Лодыгин рассказал о долгосрочном сотрудничестве и совместных проектах с белорусскими вузами в сфере пищевых и биотехнологий.

Участниками встречи было принято решение проработать дорожную карту по развитию сотрудничества в области академической мобильности, совместной грантовой работы, образовательной сферы.

Также в ходе визита белорусской делегации состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ставропольского края России.
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