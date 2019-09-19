В Национальном центре маркетинга 19 сентября прошла встреча с представителями бизнеса Краснодарского края.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, на встрече обсуждались возможности торгово-экономического взаимодействия белорусских организаций с предприятиями Краснодарского края.

В рамках встречи были проведены презентации Национального центра маркетинга и Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края, представлены компании Краснодарского края, в числе которых ООО «Инсипром», ООО «Алфея», ООО «Вотер Джой», ООО «Сила Дольмена» и другие. Сторонами обсуждалась практика организации деловых контактов между предприятиями Беларуси и Краснодарского края.

По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, в том числе о проработке реверсной бизнес-миссии в рамках мероприятий, проводимых в Краснодарском крае.