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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАН БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МААН В ДУШАНБЕ
09:56 20.09.2019

Делегация НАН Беларуси принимает участие в работе 32-го заседания Совета Международной ассоциации академий наук (МААН), которое проходит 19-20 сентября в Душанбе (Таджикистан).

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, участники мероприятия – руководители академий наук стран СНГ, ведущих зарубежных академий, известные ученые – рассмотрят целый ряд важных вопросов.

Среди них – план работы МААН на 2019-2021 годы, утверждение Декларации о развитии МААН на период до 2030 года; обсуждение перспективных направлений научных исследований академий наук – членов ассоциации: АН Республики Таджикистан и ученых Китайской академии наук.

Руководители академий наук подведут итоги деятельности научных советов МААН и определят задачи на перспективу. Кроме того, будут утверждены значок и грамота МААН.

За значительный вклад в развитие Международной ассоциации академий наук первыми грамотой будут награждены Президент НАН Украины академик Борис Патон и Президент Академии наук Республики Таджикистан академик Фарход Рахими.

Особое внимание будет уделено опыту НАН Беларуси по поддержке молодых ученых для использования в деятельности МААН. С докладом по данному вопросу выступит главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец.

На заседании Совета планируется обсудить вступление в МААН Монгольской академии наук в качестве полноправного члена и Академий наук провинций Хэйлунцзян и Шаньдун (КНР) в качестве ассоциированных членов.

Участники заседания посетят организации АН Таджикистана, а также примут участие в Международной научной конференции «Роль молодых ученых в развитии науки, инноваций и технологий».
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