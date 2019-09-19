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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДОСТУП БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В МИД
09:08 20.09.2019
Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко и глава Представительства Европейского союза в Республике Беларусь Дирк Шюбель обсудили направления сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 19 сентября встрече в Минске стороны обсудили, в частности, доступ белорусских товаров на европейский рынок, привлечение инвестиций, присоединение Беларуси к Всемирной торговой организации.
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