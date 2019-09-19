МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДОСТУП БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В МИД

09:08 20.09.2019 Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко и глава Представительства Европейского союза в Республике Беларусь Дирк Шюбель обсудили направления сотрудничества в торгово-экономической сфере. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 19 сентября встрече в Минске стороны обсудили, в частности, доступ белорусских товаров на европейский рынок, привлечение инвестиций, присоединение Беларуси к Всемирной торговой организации.