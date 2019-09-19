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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ИЗУЧИЛ ПРАКТИКУ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШИХ ОРГАНОВ АУДИТА
15:48 19.09.2019
Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в тренинге по аудиту эффективности, который проводился в рамках реализации проекта Германского общества международного сотрудничества (GIZ) «Укрепление потенциала Высших органов финансового контроля стран Восточного партнерства с целью мониторинга достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» в сентябре в Батуми (Грузия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, представители высших органов финансового контроля (аудита) изучили практику применения международных стандартов высших органов аудита (ISSAI 3000). Они получили навыки в определении тем, задач, критериев и методологий аудитов эффективности, а также выработке рекомендаций по аудиту и составлению аудиторского заключения. Этот опыт будет использован Комитетом госконтроля при проведении аналогичных контрольных мероприятий, в частности, параллельного аудита по профилактике и лечению туберкулеза в рамках реализации проекта GIZ.
В тренинге также приняли участие представители Государственной службы аудита Грузии, Аудиторской палаты Армении, счетных палат Украины и Азербайджана.
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