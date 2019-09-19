Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в тренинге по аудиту эффективности, который проводился в рамках реализации проекта Германского общества международного сотрудничества (GIZ) «Укрепление потенциала Высших органов финансового контроля стран Восточного партнерства с целью мониторинга достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» в сентябре в Батуми (Грузия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, представители высших органов финансового контроля (аудита) изучили практику применения международных стандартов высших органов аудита (ISSAI 3000). Они получили навыки в определении тем, задач, критериев и методологий аудитов эффективности, а также выработке рекомендаций по аудиту и составлению аудиторского заключения. Этот опыт будет использован Комитетом госконтроля при проведении аналогичных контрольных мероприятий, в частности, параллельного аудита по профилактике и лечению туберкулеза в рамках реализации проекта GIZ.

В тренинге также приняли участие представители Государственной службы аудита Грузии, Аудиторской палаты Армении, счетных палат Украины и Азербайджана.