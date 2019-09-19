Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси во главе с министром Владимиром Колтовичем приняли участие в мероприятиях ежегодно проводимой Федеральной антимонопольной службой «Недели конкуренции в России» (16-19 сентября, Москва) – VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, Юбилейном 50-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ, а также заседание Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в рамках Пленарного заседания конференции «Вопросы сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС» В. Колтович выступил с докладом на тему «Опыт взаимодействия антимонопольных ведомств в рамках Межгосударственного совета по антимонопольной политике». Он подчеркнул важность работы МСАП в создании эффективной системы антимонопольного регулирования, способствующей развитию конкуренции и обеспечивающей надежную защиту потребителей – граждан Содружества.

В ходе своего выступления В. Колтович отметил, что, несмотря на относительно молодой возраст МАРТ, за 3 года подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с конкурентными ведомствами 10 стран (Армения, Грузия, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Польша, Россия, Сербия, Украина), планируются к подписанию в 2019 году – еще с 4 странами (Австрия, КНР, Латвия, Румыния). Также в 2019 году подписано и вступило в силу соглашение между правительством Беларуси и правительством России о сотрудничестве в области защиты конкуренции.

Кроме этого, В. Колтович призвал участников конференции поддержать разработанный на площадке ЮНКТАД проект Руководящих принципов и процедур по международному сотрудничеству для контроля за ограничительной деловой практикой, который должен быть одобрен на конференции ООН по пересмотру Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой, которая состоится в 2020 году. Отметил важность данного документа в нынешних условиях глобализации рынков, поскольку в нем отражены основные принципы и практические механизмы осуществления сотрудничества антимонопольных ведомств разных стран (проведение расследования нарушений конкуренции на трансграничных рынках, осуществление обмена информацией (в том числе конфиденциальной), изучение опыта других государств).

Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли приняли участие в пленарных сессиях конференции, в сессии на тему «Вопросы конкуренции на фармацевтических рынках БРИКС», презентации доклада по цифровой экономике Антимонопольного центра БРИКС, параллельной сессии «Участие государства в экономике».

VI конференция по конкуренции под эгидой БРИКС – крупный международный форум, объединяющий конкурентные ведомства данных стран, позволяющий на высоком уровне обсудить состояние конкурентной политики и законодательства в этих странах, а также на основе лучших мировых практик выработать согласованные подходы по их совершенствованию.

В конференции принимают участие руководители конкурентных ведомств стран БРИКС, Западной и Восточной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, государств-участников СНГ и Евразийского экономического союза, международных организаций и интеграционных объединений (ОЭСР, ЮНКТАД, ЕС), представители ФАС России, органов законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации, научных кругов.

В 2019 году конференция проходит под лейтмотивом «10 лет сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС: итоги и перспективы». Деловая программа конференции включает в себя три пленарных заседания «Развитие конкурентной политики и законодательства в странах БРИКС», «Вопросы сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС», «Развитие конкуренции в цифровую эпоху», параллельные сессии, а также заседания Рабочих групп БРИКС.

В рамках «Недели конкуренции в России» уже состоялись заседание Юбилейного 50-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств – участников СНГ и заседание Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ, где обсуждались результаты работы по исследованию рынков медицинского оборудования в государствах – участниках СНГ, а также обзор рынка автомобильных перевозок пассажиров, проводимые по инициативе МАРТ. С учетом стремительной «цифровизации» рынков государств – участников СНГ на заседании Штаба также обсудили ход работы по подготовке обзора новых механизмов оплаты товаров, работ и услуг в условиях развития Интернет-торговли и электронной коммерции.

Во время рабочих встреч на полях мероприятий «Недели конкуренции в России» В. Колтович обсудил с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и его заместителем Анатолием Голомолзиным актуальные вопросы взаимодействия антимонопольных ведомств наших стран.