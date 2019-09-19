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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 42-Й ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ ISO
12:55 19.09.2019

Делегация Беларуси во главе с председателем Государственного комитета по стандартизации Валентином Татарицким примет участие в 42-й Генеральной ассамблее ISO, которая состоится 19-20 сентября в Кейптауне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, заседание 42-й Генеральной ассамблеи Международной организации по стандартизации (ISO) будет посвящено развитию ISO до 2030 г.

Планируется обсуждение видения, миссии и приоритетов деятельности на предстоящее десятилетие, что найдет отражение в новой Стратегии ISO. При разработке этого документа будет учитываться то, что повсеместно применяемые стандарты являются важным инструментом для реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г. Программа ассамблеи сформирована таким образом, чтобы обеспечить широкую площадку для дискуссий, сосредоточив внимание на основных движущих факторах (экономических, экологических, технологических и социальных).

В преддверии 42-й Генеральной ассамблеи ISO запланировано проведение рабочей встречи национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации государств – участников СНГ с руководством ISO, а также европейских организаций по стандартизации CEN и CENELEC.

В рамках ассамблеи делегация Госстандарта проведет переговоры по вопросам развития сотрудничества с представителями Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM International), а также ряд встреч с представителями органов по стандартизации различных стран.

Госстандарт определен головным республиканским органом госуправления, ответственным за сотрудничество с ISO. Наша страна является полноправным членом этой организации с 1993 г.

Один из критериев, характеризующих активность участия стран в деятельности ISO, – участие в работе технических комитетов по стандартизации. Беларусь в настоящее время принимает участие в 175 технических комитетах и подкомитетах по стандартизации ISO, а также в Комитете по оценке соответствия ISO/CASCO, Комитете по оказанию помощи развивающимся странам ISO/DEVCO, Комитете по стандартным образцам ISO/REMKO, Комитете по защите прав потребителей ISO/COPOLCO.

ISO – независимая неправительственная международная организация, в деятельность которой сегодня вовлечены национальные органы по стандартизации 164 стран мира. ISO объединяет экспертов для обмена знаниями и разработки основанных на консенсусе международных стандартов, которые поддерживают инновации и содействуют решению глобальных проблем. Портфель стандартов ISO сегодня насчитывает более 22 780 документов, охватывающих практически все отрасли.
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