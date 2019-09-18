|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИКЕА ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ЗАКУПКУ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ ДО 300 МЛН ЕВРО В 2021 ГОДУ
12:14 19.09.2019
ИКЕА планирует нарастить закупку товаров белорусского производства до 300 млн. евро в 2021 году. Такая информация прозвучала 18 сентября в Минске на конференции «Ведение бизнеса с ИКЕА», организованной концерном при содействии посольства Беларуси в Швеции.
Принявший участие в конференции первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко положительно оценил результаты работы концерна в Беларуси.
Отметил, что сотрудничество с данной крупнейшей в мире торговой сетью по продаже мебели и товаров для дома является примером интеграции нашей страны в мировую экономику.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в работе конференции приняли участие руководство и представители ряда белорусских предприятий мебельной, деревообрабатывающей и легкой промышленности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2019
Курсы в банках
на 19.09.2019
Конвертация в банках
на 19.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте