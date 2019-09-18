ИКЕА планирует нарастить закупку товаров белорусского производства до 300 млн. евро в 2021 году. Такая информация прозвучала 18 сентября в Минске на конференции «Ведение бизнеса с ИКЕА», организованной концерном при содействии посольства Беларуси в Швеции.

Принявший участие в конференции первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко положительно оценил результаты работы концерна в Беларуси.

Отметил, что сотрудничество с данной крупнейшей в мире торговой сетью по продаже мебели и товаров для дома является примером интеграции нашей страны в мировую экономику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в работе конференции приняли участие руководство и представители ряда белорусских предприятий мебельной, деревообрабатывающей и легкой промышленности.