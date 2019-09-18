Министерство здравоохранения Беларуси и Европейское региональное бюро ВОЗ подписали план сотрудничества на 2020-2021 годы. Документ подписал министр Владимир Караник в ходе встречи с заместителем генерального директора Всемирной организации здравоохранения — директором Европейского бюро ВОЗ Жужанной Якаб на 69-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Копенгагене (Дания).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в рамках мероприятия Владимир Караник встретился с руководителями зарубежных делегаций и коллегами — министрами здравоохранения из Азербайджана, Армении, Бельгии, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области здравоохранения.

Сессия собрала более 500 представителей 53 государств-членов в Европейском регионе ВОЗ, а также партнерских организаций и гражданского общества. Участники мероприятия в числе прочего проанализировали прогресс в области общественного здравоохранения.