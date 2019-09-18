|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ И ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ВОЗ ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2020-2021 ГОДЫ
11:11 19.09.2019
Министерство здравоохранения Беларуси и Европейское региональное бюро ВОЗ подписали план сотрудничества на 2020-2021 годы. Документ подписал министр Владимир Караник в ходе встречи с заместителем генерального директора Всемирной организации здравоохранения — директором Европейского бюро ВОЗ Жужанной Якаб на 69-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Копенгагене (Дания).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в рамках мероприятия Владимир Караник встретился с руководителями зарубежных делегаций и коллегами — министрами здравоохранения из Азербайджана, Армении, Бельгии, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области здравоохранения.
Сессия собрала более 500 представителей 53 государств-членов в Европейском регионе ВОЗ, а также партнерских организаций и гражданского общества. Участники мероприятия в числе прочего проанализировали прогресс в области общественного здравоохранения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2019
Курсы в банках
на 19.09.2019
Конвертация в банках
на 19.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте