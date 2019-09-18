Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и председатель административного совета, владелец компании «Штадле Рейл Групп» Петер Шпулер обсудили 18 сентября не только те проекты, которые уже реализуются, но и те, которые еще только планируются реализовать на территории республики.

«Один из важных для меня вопросов – проведение в ноябре масштабного белорусско-швейцарского делового форума. С учетом достаточно интенсивного развития двусторонних отношений я придаю очень большое значение этому мероприятию и хочу просить вас о поддержке в его проведении», – отметил Александр Турчин, которого цитирует сайт правительства.

В свою очередь Петер Шпулер отметил, что из проектов, которые на сегодняшний момент успешно реализуются на территории Беларуси, для предприятия «Штадлер Минск» заказ Минского метрополитена является очень важным. «Мы гордимся, что у нас есть первые поезда метро, которые поставим в ближайшее время. Отрадно, что их не только произвели, но и разработали в Беларуси. Метро – важное направление для нас. Мы видим перспективы в поставках вагонов на рынок СНГ и Центральной Европы», – подчеркнул Петер Шпулер.

Особенность новых составов – в автоматическом управлении.

«Это необычная технология даже для Западной Европы. В конце ноября мы готовы продемонстрировать эти возможности на практике на второй линии метро в Минске», – отметил председатель административного совета.

Завод «Штадлер Минск» был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании «Штадлер Рейл Групп», которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава.

«Штадлер Рейл Групп» имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.